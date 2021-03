Insolita richiesta di De Laurentiis prima di Sassuolo-Napoli: il presidente al Mapei Stadium

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul campo del Sassuolo. Nel pre-partita, il numero uno del club partenopeo ha assistito dal vivo al riscaldamento ed è andato in scena anche un colloquio con gli arbitri per capire se cromaticamente fosse possibile per il portiere Alex Meret indossare la divisa verde. Con le altre maglie durante le ultime trasferte non è andata bene e quindi - rivela 'DAZN' - la richiesta ha probabilmente matrice scaramantica.