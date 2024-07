Inter, 6 i calciatori in scadenza. E per Dumfries e compagni, il Mondiale per Club è a rischio

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi dedica ampio spazio ai calciatori dell'Inter in scadenza di contratto a giugno 2025: in cima ai pensieri al momento c'è Denzel Dumfries, ma il laterale non è l’unico nerazzurro che vedrà scadere il proprio legame col club meneghino. Ce ne sono altri cinque: Acerbi, De Vrij, Darmian, Arnautovic e Di Gennaro.

Capitolo Dumfries

L’Inter ha da tempo messo sul tavolo un contratto da 4 milioni di ingaggio (contro i 2,5 attuali) per 3 o 4 anni. Da lì, il club nerazzurro non si è più mosso. Tocca all’olandese. Mesi fa non riteneva adeguate quelle cifre. Nelle ultime settimane, invece, ecco l’apertura, confermata pure dai contatti con il suo entourage. Ora, però, si tratta di mettere nero su bianco. Altrimenti, in viale Liberazione dovranno scegliere se andare a scadenza oppure se procedere con una cessione immediata.

Acerbi, De Vrij, Darmian, Arnautovic e Di Gennaro

Sono tutti ultratrentenni e l’intenzione è di prendere una decisione a stagione in corso, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di ringiovanire la rosa e di individuare sostituti adeguati. Peraltro, sullo sfondo, c’è anche un ulteriore punto interrogativo, ovvero il mondiale per club: si giocherà a cavallo del 30 giugno e senza un rinnovo i giocatori in scadenza dovranno chiudere in anticipo la loro partecipazione alla manifestazione.