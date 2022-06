Inter, a breve nuovo incontro per Bremer: investimento da 30 milioni più una contropartita

Tra la fine di questa settimana e la prossima, Inter e Torino si incontreranno per parlare di Gleison Bremer. Il presidente Zhang ha previsto un esborso da massimo 30 milioni di euro per il difensore che vuole vestire la maglia nerazzurra. Cairo vorrebbe monetizzare al massimo la sua cessione, ma è consapevole che a gennaio il suo cartellino sarebbe deprezzato vista la data di scadenza del contratto. Per questo, magari con la giusta giovane contropartita, si potrebbe arrivare all'accordo. Un acquisto quello di Bremer che sarebbe eventualmente slegato dalla cessione di Skriniar, che però potrebbe dare una spinta ulteriore alla trattativa. In caso di addio dello slovacco, ecco che i nerazzurri proverebbero anche a chiudere per Nikola Milenkovic che la Fiorentina valuta 15 milioni a un anno dalla scadenza. A riportarlo è Tuttosport.