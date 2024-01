Ufficiale Inter, altro addio con Agoumé. Il francese passa in prestito al Siviglia, i dettagli

Nuova esperienza in prestito per il giovane centrocampista nerazzurro Lucien Agoumé. Il calciatore francese classe 2002 passa al Siviglia in prestito, ecco il comunicato ufficiale dei nerazzurri: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia FC: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista francese classe 2002". Si tratta di un prestito sì, ma con diritto di riscatto in favore degli andalusi fissato a 8 milioni di euro.

Comunicato | Lucien Agoumé 👇 — Inter (@Inter) January 10, 2024

Per il francese si tratta del quarto prestito da quando veste la maglia nerazzurra: allo Spezia nel 2020/21, al Brest nel 2021/22, al Troyes nel 2022/23 e ora la nuova avventura in Liga, dove andrà a rafforzare la compagine andalusa. Per lui quest'anno appena 4 minuti in campo, il 30 settembre scorso, quando subentrò a Barella in pieno recupero sul 4-0 in favore dei nerazzurri durante Salernitana-Inter. In generale la sua esperienza italiana non si può certo definire positiva: sono appena 4 le presenze con l'Inter dei grandi, non molte di più quelle con la Primavera. Con lo Spezia invece mise insieme 13 gettoni e poco più di 900 minuti in campo.