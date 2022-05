Inter, Barella è tornato in gruppo. Ci sarà contro l'Empoli, mentre Bastoni verrà preservato

L'Inter di Simone Inzaghi quest'oggi si è allenata in vista del prossimo match di campionato contro l'Empoli al quale, secondo Sky, di certo non vorrà mancare Nicolò Barella: l'ex Cagliari, infatti, contro l'Udinese aveva rimediato solo una forte contusione e oggi ha lavorato regolarmente con i compagni. Diversa la situazione legata ad Alessandro Bastoni, che contro gli azzurri non verrà rischiato, per preservarlo per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.