Inter, battere la Juve in Coppa potrebbe avere effetti decisivi anche in Serie A

Doppio incrocio con la Juventus e la Fiorentina nel mezzo, poi la Lazio e il derby a San Siro. Diciannove giorni discretamente decisivi per l'Inter di Antonio Conte che in Serie A insegue il Milan e in Coppa Italia va a caccia della finale. Di sicuro i prossimi 180 minuti contro i bianconeri offriranno spunti e segnali molto importanti che avranno riverbero sul campionato. La vittoria con il Milan ha in questo senso generato un effetto boomerang molto positivo per i nerazzurri, come a dire: abbiamo comandato e dominato la capolista, vinto e passato il turno contro chi ci precede in Serie A, possiamo toglierci davvero delle grandi soddisfazioni. Non vuol dire che l'Inter non avrebbe comunque vinto e largamente nel match contro il Benevento di Inzaghi, ma la sensazione è che battere i rossoneri abbia regalato energia fortissima per cancellare il pari senza gol di Udine. Perciò non è bastato il 2-0 rifilato ai campioni in carica, o almeno non del tutto. Dovesse l'Inter ripetere le prove offerte nel derby d'Italia di A anche in quelli di Coppa, dominando in lungo e in largo un avversario che ha spadroneggiato per quasi un decennio, allora il cammino nerazzurro potrebbe seriamente rivelarsi inarrestabile anche in campionato. Test decisivi, per ingranare la marcia giusta. Definitiva.