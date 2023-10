Inter-Benfica, le ultime di formazione: un dubbio per Inzaghi. Fuori Cabral?

vedi letture

Un solo dubbio per Simone Inzaghi, mentre Roger Schmidt sembra avere più incertezze per quanto riguarda la formazione da mandare in campo. Il tecnico dell'Inter, domani sera a San Siro, schiererà la formazione tipo: torneranno i titolarissimi, da Lautaro a Bastoni passando per Dimarco e Mkhitaryan. Il rebus da sciogliere, a meno di sorprese e novità nelle prossime ore, riguarda la fascia destra, dove Dumfries e Darmian si contendono un posto. Recuperato Cuadrado, che andrà in panchina; out Frattesi e Sensi: il primo dovrebbe rientrare col Bologna, il secondo dopo la sosta.

Benfica con Joao Mario? L'allenatore tedesco delle Aquile deve fare a meno di Antonio Silva, squalificato dopo l'espulsione contro il Salisburgo. L'interrogativo, in questo caso, sembra di natura tattica: Schmidt potrebbe infatti lasciare fuori Cabral, con Musa titolare in attacco. Titolare Di Maria, cosi come l’ex Joao Mario.

Le ultime di formazione su Inter-Benfica

INTER (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Kokçu, João Neves; Di María, Rafa, João Mário; Musa. Allenatore: Roger Schmidt.