Inter, Bijol il prescelto per l'eredità di Acerbi e de Vrij. Domani Inzaghi potrà vederlo da vicino

L'Inter è a caccia dell'erede di Francesco Acerbi e di Stefan De Vrij, rispettivamente 36 e 32 anni, giunti all'ultimo anno di contratto; a giugno 2025, infatti, entrambi saluteranno la rosa di Inzaghi, tranne, ovviamente, in caso di un prolungamento al momento non previsto. Per i nerazzurri dunque è il momento di muoversi, con un certo anticipo, per tentare di portare ad Appiano Gentile quello che potrebbe essere il nuovo centrale della difesa a tre inzaghiana.

Il Corriere dello Sport ribadisce oggi che Jaka Bijol sembra essere un profilo molto vicino a quello ideale per il progetto Inter targato Oaktree: relativamente giovane (25 anni), ma già con una certa esperienza in Serie A e in campo europeo con la sua nazionale, e, soprattutto, abituato a giocare e a guidare la difesa a tre. Lo sloveno spicca per fisico (è alto 1.90 metri) e per continuità di presenza e di rendimento: in questa stagione, per esempio, ha giocato il 100% dei minuti con la squadra di Kosta Runjaić.

Questione economica: il prezzo sui 15-20 milioni di euro, certamente in linea con le esigenze finanziarie del club nerazzurro. Insomma: si tratterebbe di un colpo studiato, preparato, forse anche preventivato. Domani l'occasione per vederlo più da vicino e per farsi un'ulteriore idea su se Bijol sia davvero l'uomo giusto per l'Inter.