Inter, Bisseck: "Abbiamo grande rispetto per il Leverkusen. Siamo stati sfortunati, ma è il calcio"

vedi letture

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, aveva spiegato già nel pre-partita l'importanza del match di Leverkusen e, dopo la sconfitta per 1-0, ha analizzato così ai microfoni dei canali ufficiali del club il ko al 90': "È il calcio, siamo stati sfortunati alla fine. Credo che abbiamo fatto una buona partita, l’avevamo preparata bene e dispiace per il gol subito nel finale, non è mai bello. Abbiamo grande rispetto per il Bayer Leverkusen, è una squadra che gioca molto bene. Devo dare merito agli avversari, gestiscono bene il possesso palla. Noi abbiamo fatto la nostra gara, dispiace per il risultato, ma è il calcio".

Lunedì prossimo giocherete contro la Lazio in un match importantissimo.

"Prepareremo la gara come tutte le altre, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Loro sono molto in forma, ma daremo il massimo".

La classifica aggiornata di Champions

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*

2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*

3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*

4. Inter 13 (d.r. +6)*

5. Brest 13 (d.r. +4)*

6. Barcellona 12 (d.r. +13)

7. Dortmund 12 (d.r. +10)

8. Bayern 12 (d.r. +9)*

9. Atalanta 11 (d.r. +9)*

10. Arsenal 10 (d.r. +6)

11. Monaco 10 (d.r. +5)

12. Sporting 10 (d.r. +2)

13. Lilla 10 (d.r. +2)

14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*

15. Benfica 9 (d.r. +3)

16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)

17. Milan 9 (d.r. +2)

18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*

19. Celtic 9 (d.r. 0)*

20. Manchester City 8 (d.r. +6)

21. PSV 8 (d.r. +2)*

22. Juventus 8 (d.r. +2)

23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*

24. PSG 7 (d.r. 0)*

25. Feyenoord 7 (d.r. -3)

26. Stoccarda 4 (d.r. -7)

27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*

28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)

29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)

30. Girona 3 (d.r. -6)*

31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)

32. Salzburg 3 (d.r. -15)*

33. Bologna 1 (d.r. -6)

34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)

36. Young Boys 0 (d.r. -15)

* una partita in più