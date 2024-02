Inter, c'è un top club europeo che sta seriamente valutando il profilo di Inzaghi

FcinterNews.it fa il punto sul futuro di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter capolista. "Il tecnico piacentino è stato accostato a più di un club estero, ma tra tante voci di corridoio ce n'è una con una parvenza di concretezza: quella che vuole il Chelsea interessato a lui. Mauricio Pochettino non sta portando a casa i risultati sperati e la dirigenza dei Blues si sta già muovendo per trovare un sostituto del manager argentino. Inzaghi rientra nella lista dei candidati ma non è il solo. A spingere verso di lui anche la tradizione del Chelsea, storicamente attratto dagli allenatori italiani. Si pensi per esempio a Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti, Antonio Conte o Maurizio Sarri".

In questo momento, però, Inzaghi non sta valutando la possibilità di lasciare l'Inter a fine stagione. Ha creato un gruppo che ormai gioca a memoria e vuole continuare a guidare i nerazzurri. "Ovviamente - si legge - considerando la scadenza del contratto nel giugno 2025, la dirigenza nelle prossime settimane inizierà a parlare con il suo avvocato Tullio Tinti per porre le basi per il rinnovo, con adeguamento dell'attuale accordo da 5,5 milioni a stagione".

Serie A, classifiche a confronto

*Inter 66 punti (+16 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 57 (+4)

Milan 53 (+5)

Bologna 48 (+12)

*Atalanta 46 (+4)

Roma 44 (-3)

Fiorentina 41 (+7)

Lazio 40 (-9)

*Napoli 37 (-28)

Torino 36 (-1)

Monza 36 (+3)

Genoa 33 (in Serie B)

Empoli 25 (-3)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-12)

Frosinone 23 (in Serie B)

*Sassuolo 20 (-10)

Hellas Verona 20 (+1)

Cagliari 20 (in Serie B)

Salernitana 13 (-13)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 25 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione