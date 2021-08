Inter, caccia al dopo Lukaku. Dall'Inghilterra: servono 59 milioni di euro per Martial

Con l'addio di Romelu Lukaku in direzione Chelsea ormai all'ordine del giorno, per l'Inter è già tempo di buttarsi a cacca di un sostituto di valore: secondo il Sun, per il Manchester United non sarebbe un problema separarsi da Anthony Martial, a patto che Zhang si presenti con un'offerta convincente. Secondo il quotidiano inglese, 50 milioni di sterline (circa 59 milioni di euro, ndr) dovrebbero essere sufficienti.