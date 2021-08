Inter, caccia all'attaccante: vanno avanti i contatti per il francese Marcus Thuram

Proseguono i contatti per Marcus Thuram. Alla ricerca di un altro attaccante da consegnare a Simone Inzaghi, l'Inter sta lavorando per l'acquisto dell'esterno d'attacco francese classe '97 che può lasciare il Borussia Mönchengladbach per circa 30 milioni di euro.

Viste le difficoltà nell'arrivare a Duvan Zapata dell'Atalanta, l'Inter è ora concentrata sulle alternative. E Thuram è oggi, insieme a Correa, nei pensieri del club nerazzurro.