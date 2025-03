Inter, Carlos Augusto: "Ho lavorato sui calci piazzati, felice per il gol. Avanti così"

Dopo il successo per 2-0 dell’Inter sul campo dell’Atalanta, Carlos Augusto ha analizzato la prestazione ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sul suo gol e sull’importanza dei calci piazzati per sbloccare sfide come quella di oggi.

"Il gol di testa? Ci stavo lavorando da tempo, sappiamo che siamo forti sui calci piazzati - ha esordito il brasiliano -. Lavoriamo molto su questi dettagli e oggi hanno fatto la differenza. Siamo felici per il gol e per l'assist di Calhanoglu. Contro squadre che giocano uomo su uomo come l’Atalanta, le palle inattive possono sbloccare partite difficili, e così è stato".

Il brasiliano ha poi commentato la sospensione momentanea del match per un malore accusato da un tifoso sugli spalti:

"Spero che il tifoso stia bene, siamo stati bravi a rimanere concentrati anche in un momento così delicato. A volte queste situazioni possono farti perdere il ritmo, ma noi siamo rimasti focalizzati sulla partita e sono felice per il gol. In questo campionato ogni vittoria è fondamentale. Dobbiamo continuare così, perché la lotta durerà fino alla fine".