Inter, con Sensi al top è un'altra storia: l'acquisto che serviva. E Conte sorride

Difficile spendere parole tanto buone per Arturo Vidal dopo la prova di ieri, l'ennesima sotto un cielo pieno di nuvole grigie. Quel che è certo è che l'Inter, quando Conte lo ha sostituito per Stefano Sensi, nel secondo tempo ha svoltato dilagando su un Crotone comunque da applausi nei primi 45'. Il folletto di Urbino ha portato in campo freschezza, ordine e disciplina. L'Inter è migliorata nella rapidità della circolazione del pallone, nella visione di gioco e nella verticalizzazione immediata. Con Sensi i nerazzurri danzano meglio e attirano maggiormente l'attenzione dei palati più fini. Conte stesso non ha potuto fare a meno di sottolineare una certa soddisfazione nel rivederlo ai massimi splendori o, altrimenti, poco ci manca. "Siamo contenti che stia tornando a essere lui. Lo abbiamo avuto con continuità solo a inizio stagione scorsa e adesso, finalmente, sta tornando quello che conosco: porta qualità alla squadra e sono contento per lui". Antonio sorride perché Sensi al top è un acquisto gigantesco, un calciatore dalle spiccate qualità tecniche che, se riuscisse a trovare di nuovo quella costanza e quella brillantezza sciorinata a Barcellona (i blaugrana avevano avviato i contatti con suoi agenti prima del match del Camp Nou) e a Dortmund, trascinerebbe l'Inter a un livello ancora superiore. Provare per credere. Che poi ad alti livelli Stefano è stato già provato. E i risultati sono ancora scolpiti anche nelle menti dei calciofili esteti più esigenti e intransigenti.