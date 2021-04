Inter, Conte: "Si è creato qualcosa di bello, vogliamo regalare una soddisfazione ai tifosi"

vedi letture

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport nel post partita di Bologna-Inter, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha commentato l'importante vittoria del Dall'Ara:

"E' inevitabile che man mano che ci si avvicina alla fine ogni vittoria diventa pesante. Oggi vincere contro una squadra che non ti fa giocare tranquillo è un bel passo in avanti. Merito nostro. Il Bologna è un'ottima squadra e hanno un allenatore molto bravo. Non era semplice, per noi è stata una giornata molto lunga, abbiamo guardato le partite del giorno. Giocare dopo tutti sicuramente non era semplice. Faccio i complimenti ai ragazzi perché dopo le nazionali è sempre difficile. Sono stati bravi a metterci tutto, la giusta attenzione e lo spirito giusto. Ho detto ai ragazzi che questa vittoria deve avere seguito, per noi è importante il recupero di mercoledì."

Abbraccio Scudetto a fine partita?

"No, non può esserlo. Lo Scudetto si deve conquistare sul campo, dev'esserci la matematica. Per noi ci sono ancora 10 partite, sappiamo che la strada è ancora lunga e ci sono tanti punti da assegnare. Il campionato italiano è difficile e in ogni partita bisogna lottare per la vittoria. E' inevitabile, con il passare delle partite, iniziare a vedere qualcosa, ma come lo vediamo noi può vederlo anche un'altra squadra. Noi in questo momento lo vediamo più vicino, altri un po' più lontano. Starà a noi continuare in questo percorso e a meritare il primo posto."

Situazione societaria non facilissima, cosa sarebbe uno Scudetto per l'Inter in questa stagione?

"Sono stato chiamato all'Inter per cercare di cambiare la storia degli ultimi anni, l'obiettivo era di riuscire a vincere o costruire qualcosa in 3 anni e dare orgoglio ai tifosi dell'Inter. E' inevitabile che qualcosa è cambiato dall'inizio del percorso, dobbiamo continuare ad essere bravi e concentrati sul lavoro. Ho sempre detto che dobbiamo essere bravi ad incidere su quello su cui possiamo incidere e così stanno facendo i ragazzi. Quello che succede all'esterno ci interessa ma non possiamo influire su quello."

Sui comprimari:

"Prendiamo l'esempio di Ranocchia, non ha giocato tantissimo ma si è sempre fatto trovare pronto, merito suo e dell'impegno che ci mette in allenamento, merito anche dello staff che lo segue. Noi alleniamo i calciatori come se tutti dovessero giocare e quando sono chiamati sanno benissimo cosa devono fare, inoltre hanno un'ottima condizione atletica. De Vrij si allenava con noi da due giorni, se non avessi fiducia in Andrea avrei fatto giocare Stefan. Vale lo stesso per Young che è tornato titolare perché Perisic ha avuto un problema muscolare."

Si percepisce il feeling tra la squadra e l'allenatore come in tutte le grandi squadre:

"Penso che si sia creato qualcosa di veramente bello tra me, lo staff e i calciatori. I ragazzi sanno che sono una persona coerente e non guardo il nome, la scelta è sempre dettata dal meglio per la squadra. Loro sanno che noi dello staff diamo tutto per l'Inter e noi sappiamo che per i giocatori è reciproco. Vogliamo portare questo impegno fino alla fine. Speriamo di regalare una soddisfazione ai tifosi che la aspettano da tanti anni, sono convinto che quest'anno saremo pronti".