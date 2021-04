Inter, countdown scudetto con il progetto di Conte

Quasi in sincronia con il ritorno a Milano del Presidente Steven Zhang, in casa Inter fervono i preparativi per lo scudetto ormai imminente, prestando però attenzione anche a ciò che andrà a costruire lo sviluppo del progetto che ha appena preso il via.

A questo proposito va segnalato come il ritorno della proprietà sul territorio si sia portato alle spalle una sequenza di notizie potenzialmente positive che dovrebbero andare a sbloccare la situazione economica che ha gravato sul club negli ultimi mesi. A partire dai rinnovi di contratto delineati ma da concretizzare nel pratico: Lautaro Martinez è il caso simbolo. Il cambio di agente non è propedeutico ad una partenza, ma piuttosto all’affermazione in nerazzurro a lunga durata anche nel futuro remoto. Il quinquennale deve solo essere depositato. Poi sarà la volta di De Vrij e di Bastoni, due terzi del trittico di ferro difensivo su cui i nerazzurri hanno costruito lo strappo scudetto.

Poi sarà tempo di iniziare, avete capito bene, a discutere dell’imminente sessione di mercato. La situazione finanziaria non ha consentito di approcciare nessun discorso legato all’estate, ma gli obiettivi con la permanenza di Conte sono chiari. Un esterno sinistro, un portiere, un’alternativa reale a Lukaku davanti e poi spazio alle occasioni che potrebbero aprirsi attraverso qualche cessione. La vera postilla è legata proprio ad Antonio Conte, il vero uomo simbolo del ritorno al successo che potrebbe materializzarsi già da questo weekend. Se un protagonista ha dimostrato di meritarsi un sacrificio, questo è indubitabilmente l’allenatore. Ma il trono può resistere solo con un regno solido, e Zhang dovrà dimostrare di poterlo assicurare.