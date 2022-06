Inter, dal Cile: accordo tra Vidal e il Flamengo. A giorni il centrocampista sarà dei brasiliani

vedi letture

Dal Cile sono sicuri: Arturo Vidal ha trovato l'accordo con il Flamengo e nei prossimi giorni sarà annunciato come nuovo rinforzo del club brasiliano. Lo scrive il media locale lahora.cl, che spiega come il centrocampista si stia preparando al trasferimento in Brasile, visto come "il colpo del mercato sudamericano". Sempre secondo il media cileno, l'entourage del centrocampista dell'Inter sarebbe al lavoro in queste ore per definire completamente il suo passaggio in Brasile e presto saluterà definitivamente l'Inter e l'Europa.