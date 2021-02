Inter, De Vrij al 45': "Vantaggio meritato. Abbiamo fiducia, continuiamo su questa strada"

All'intervallo del derby tra Milan e Inter, che vede i nerazzurri in vantaggio per una rete a zero, Stefan De Vrij ha parlato così ai microfoni di DAZN: "L'abbiamo preparata bene: ci siamo, abbiamo fiducia e siamo andati meritatamente in vantaggio, ora dobbiamo continuare su questa strada".