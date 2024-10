Inter, de Vrij: "Mi diverto molto a giocare in nerazzurro, giochiamo sempre per vincere"

Lunga intervista per Stefan De Vrij ai microfoni del portale Voetbalzone.nl, nella quale ha discusso anche il suo ruolo in nerazzurro: "Finché avrò un ruolo importante, mi diverto moltissimo all’Inter. È un club di alto livello che gioca per vincere. Un ritorno al Feyenoord? Non posso ancora dirlo. Non significa che preferirei restare in Italia, ma ci sono molte cose da considerare in una scelta simile. Ho ancora un contratto con l’Inter e aspetto di vedere cosa succederà. Per ora, sono concentrato sul presente".

Questo il suo pensiero sullo Scudetto vinto: “È stato davvero bellissimo, un'esperienza speciale. Ero già stato campione d'Italia con l'Inter, ma quella volta è successo durante la pandemia di Coronavirus. Di conseguenza, non abbiamo potuto giocare negli stadi pieni e non abbiamo festeggiato con i tifosi. Questo titolo, invece, è stato speciale perché era il ventesimo della nostra storia, e con esso abbiamo ottenuto la seconda stella.

Era un traguardo importante sia per il club che per i tifosi, anche perché c'era la sfida con il Milan, che ne ha 19. Alla fine, abbiamo vinto il titolo nel derby: è stato un momento incredibile. Anche i festeggiamenti sono stati memorabili: abbiamo attraversato la città in autobus e ci sono volute sette ore per coprire cinque chilometri, con tifosi ovunque".