Inter, DigitalBits sparisce sulle maglie dei nuovi acquisti. Ipotesi rescissione unilaterale

L'acquisto per la squadra femminile di Alessia Piazza, portiere classe 1998, ha scoperchiato il vaso di Pandora in casa Inter per quanto riguarda i problemi di pagamenti con lo sponsor DigitalBits. Sulla maglia della nuova giocatrice nerazzurra non c'è più il marchio di criptovalute. Ci sarà invece su quelle di Handanovic e compagni nell'amichevole contro il Villarreal, ma stando al Corriere dello Sport non possono essere escluse soluzioni traumatiche come la rescissione unilaterale del contratto (se non arriveranno i pagamenti), la richiesta danni e la ricerca di un nuovo main sponsor.