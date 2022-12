Inter, è aperta la caccia al sostituto di Handanovic. Sommer e non solo: tutti i nomi nel mirino

vedi letture

In attesa di capire quale sarà il futuro di Handanovic, l'Inter si sta muovendo per individuare profili da accostare al titolare Onana. Il club nerazzurro - sottolinea il Corriere dello Sport - ha chiesto informazioni su Sommer, numero uno della Svizzera e del Borussia Moenchengladbach: è, con ogni probabilità, il profilo di maggior spessore sul mercato, pur avendo già 34 anni. Dopo l’infortunio di Neur, che starà fuori per il resto della stagione, però, si è fatto sotto il Bayern, che lo vuole subito.

Non solo Sommer.

Il mirino nerazzurro, però, ha “intercettato” anche Rossi del Boca Juniors e, soprattutto, Neto del Bournemouth. Infine - si legge - occhio anche a un’altra pista, anche se non conduce a uno svincolato. Cragno, però, trasferendosi al Monza, non si aspettava di fare da vice a Di Gregorio. Anche all’Inter farebbe panchina, ma ad un livello più alto. Da capire, ovviamente, come intende comportarsi il club brianzolo, che in caso di salvezza dovrà riscattare il portiere dal Cagliari.