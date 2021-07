Inter, Eriksen atteso a Milano fra 10 giorni. Farà accertamenti, da questi dipende il suo futuro

L'Inter aspetta Christian Eriksen. Dopo il malore del 12 giugno, il danese ha fatto la prima apparizione in pubblico (in spiaggia), ma giovedì al raduno dei nerazzurri non ci sarà. Il giocatore avrà almeno un'altra settimana di relax e sarà a Milano entro una decina di giorni. L'Inter intanto aspetta di avere tutta la documentazione degli esami svolti dal danese in patria per decidere quali aggiornamenti fare. Come scrive Il Corriere dello Sport, dall'esito dei consulti che saranno programmati dipende il futuro in serie A di Eriksen.