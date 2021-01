Inter, Eriksen può partire anche in prestito secco. In Premier si muove pure l'Aston Villa

L'Inter continua a scandagliare il mercato in cerca di una soluzione per Christian Eriksen. Col PSG che ad oggi non sembra essere pista calda e con l'Arsenal che difficilmente sceglierà di privarsi di uno fra Xhaka e Ceballos, le piste per il danese sembrano ridursi. Anche se in casa Inter, per il Corriere dello Sport, sta prendendo corpo l'idea di farlo partire anche in prestito secco con la speranza che possa rivalutarsi. Per il quotidiano alla società non sono arrivate offerte concrete, mentre tramite alcuni intermediari sono arrivati dei sondaggi da parte di West Ham e Aston Villa. La Gazzetta dello Sport, invece, parla di sondaggi da parte di Wolverhampton e Ajax.