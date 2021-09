Inter, Gagliardini recuperato: spezzone nel test contro l'Under 18, con la Samp ci sarà

Rientrato recentemente in gruppo, Roberto Gagliardini è completamente recuperato per la sfida di domenica prossima tra Inter e Sampdoria. Il centrocampista ha giocato uno spezzone nell'amichevole di stamattina contro la formazione Under 18. L'infortunio è alle spalle, l'ex Atalanta torna abile e arruolabile per Simone Inzaghi.