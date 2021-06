Inter già a lavoro per il dopo-Hakimi: Florenzi nome caldo ma ci sono altre 3 alternative

Col sempre più probabile addio di Achraf Hakimi, l'Inter ha aperto il cast per torvare il suo sostituto. E secondo la Gazzetta dello Sport i nomi nelle menti dei dirigenti nerazzurri sono 4: il primo e maggiormente gradito è Alessandro Florenzi, di ritorno alla Roma dopo l'anno al PSG ma comunque in uscita. Con 6-8 milioni di euro l'operazione potrebbe concludersi. Oltre al giallorosso, c'è una pista che porta a Emerson Royal: appena riscattato dal Barcellona, il valore del suo cartellino è già lievitato e i prezzi sono alti. C'è poi Davide Zappacosta, reduce da una buona stagione al Genoa e nuovamente in uscita dal Chelsea. Quindi Adam Marusic: alla Lazio è stato uno dei fedelissimi di Inzaghi e il contratto in scadenza fra 12 mesi potrebbe facilitare la trattativa.