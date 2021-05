Inter, i turbamenti di Conte: serve una svolta da Zhang

Ancora nessun raggio di sole rispetto alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Nonostante l’accordo per il finanziamento della passata settimana, il club nerazzurro è ancora in attesa del faccia a faccia che coinvolgerà l’allenatore dello scudetto con il Presidente Steven Zhang, il cui esito sembra lontano dal rappresentare una semplice formalità. L’allenatore, forte delle promesse stipulate con la società al momento della firma due estati orsono, e reduce da un anno travagliato comunque concluso con il ritorno al successo, non accetterà programmi volti al ridimensionamento ma chiederà una squadra competitiva anche per migliorare i risultati nella massima competizione continentale.

Di contro c’è la volontà di provare ad accontentarlo, da misurarsi con l’oggettiva impossibilità di investire. Sarà autofinanziamento la parola d’ordine di Steven Zhang, rientrando con tagli e rinunce per un centinaio di milioni di euro prima di programmare le possibili evoluzioni della rosa a ratificare con cessioni ed acquisti economicamente commisurati alle rinunce.

Posizioni che dunque sono molto difficili da conciliare, e che potrebbero solo essere digerite dal tecnico attraverso un’opera di diplomazia da parte di Marotta e con l’assicurazione di programmi chiari ed ineludibili nella loro attuazione al contrario di quanto accaduto nell’ultimo anno, tra ritardi di pagamento e quant’altro. Se non si dovesse arrivare ad un punto d’incontro, l’addio sarebbe inevitabile, riportando in auge candidature vecchie e nuove per cercare di proseguire un progetto che tuttavia, senza il suo uomo chiave, dovrebbe trasformarsi in tutt’altra cosa…