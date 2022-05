Inter, il Basilea non riscatterà Esposito: ipotesi rinnovo del prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Potrebbe essere sempre in Svizzera il futuro di Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha fatto molto bene al Basilea che però non dovrebbe riscattarlo per 8 milioni di euro. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro potrebbe però accontentare il ragazzo e confermare il prestito con diritto di riscatto soddisfacendo le richieste della società elvetica.