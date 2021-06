Inter, il Club America chiude a Vidal: "Non possiamo permettercelo, neanche a parametro zero"

Niente futuro in Messico per Arturo Vidal. Raggiunto da Tuttosport, Santiago Banos, presidente del Club America, ha chiuso all’arrivo del centrocampista cileno dall’Inter: “Non abbiamo avuto contatti in tal senso. Non c’è possibilità che potremmo pagare un trasferimento di questo tipo. Se l’Inter lo svincolasse per risparmiare sul cartellino? Loro possono anche non volere nulla, ma sarebbe comunque troppo costoso per noi. Vidal non giocherà nel Club America nella prossima stagione”.