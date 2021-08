Inter, il futuro di Agoumè dopo il rinnovo. A breve firma fino al 2024, poi partirà in prestito

vedi letture

Nei prossimi giorni, rivela L'Interista, Lucien Agoumé firmerà il rinnovo con l'Inter fino al 30 giugno del 2024, per poi partire per un altro prestito, in grado di colmare il gap di esperienza che il francese non ha ancora ottenuto. Tanti, in questa sessione di mercato, hanno provato a chiedere informazioni. Sono Venezia, Saint Etienne, Empoli, Crotone e anche il Sassuolo.