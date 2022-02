Inter, il rinnovo di Perisic non è ancora escluso. Ma la distanza resta particolarmente ampia

L'acquisto di Gosens mette l'Inter in una posizione di forza e di tranquillità, per quel che riguarda anche il futuro di Ivan Perisic. Tuttosport fa il punto sul croato e sulla trattativa per il rinnovo, spiegando come nelle prossime settimane andrà in scena un nuovo confronto partendo però da posizioni diametralmente opposte: la domanda di Perisic è di 6 milioni a stagione per 3 anni, l'Inter offre un biennale da 3,5 netti. Il passo fondamentale per tornare a parlare, per il quotidiano, è un arretramento del giocatore rispetto alle proprie posizioni, con l'Inter che a quel punto potrebbe essere disposta a fare uno sforzo. Se così non sarà i nomi per il rimpiazzo, detto di Gosens, ci sono già: Cambiaso del Genoa e Parisi dell'Empoli.