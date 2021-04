Inter, in arrivo anche il nuovo inno: la coppia Pezzali-Cecchetto in vantaggio sul testo di Povia

vedi letture

Mercato, nuove strategie, me non solo. Lo scudetto porterà in dote all'Inter anche la nuova canzone ufficiale del club. La vecchia "Pazza Inter" è sparita definitivamente dagli altoparlanti del pre partita di San Siro all’inizio della stagione 2019-2020 - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma presto sarà messo da parte anche l’inno di Elio e Graziano Romani, "C’è solo l’Inter", che peraltro viene ora diffuso in maniera ridotta. La rivoluzione va evidentemente in scia a tutti i rinnovamenti messi in atto dal club. Ultimo, solo in ordine di tempo, il nuovo logo e il claim che lo accompagna, "Inter Milano".

L’Inter cercava altro - si legge - anche dal punto di vista musicale, e così ha contattato diversi artisti per scrivere il nuovo testo: più d’una traccia è arrivata di recente nella sede del club nerazzurro. Si è speso Giuseppe Povia, tifoso nerazzurro. Ma in realtà in vantaggio sarebbe ora l’inno scritto in tandem da Max Pezzali e dal produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi. La data del lancio non è ancora stata decisa, ma non dovrebbe poi mancare molto.