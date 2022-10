Inter, Inzaghi: "Contento per Lukaku ma anche per altro. Godiamo qualche ora"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo la vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen. "Sono contento per Lukaku, per Gagliardini che è tornato, l'assist di Correa, la difesa che non ha preso gol. Ci sono tante cose positive che ci dobbiamo portare dentro, ora ci godiamo per qualche ora questa qualificazione che era un obiettivo difficile che ad agosto non era semplice".

Può dare una spinta?

"Senz'altro, veniamo da un periodo importante e ora dobbiamo continuare".