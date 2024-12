Live TMW Inter, Inzaghi: "Dovevamo fare di più. Acerbi e Pavard saranno out anche a Roma"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, analizza in conferenza stampa la partita persa contro il Bayer Leverkusen. Diretta testuale a cura di TMW.

23.31 - Inizia la conferenza stampa.

Nel primo tempo avete messo in difficoltà il Leverkusen, poi vi siete fermati. Perché?

"Perché dovevamo fare di più. La proposta offensiva non è stata buona, sapevamo che l'approccio loro è stato buono e nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina, sbagliando l'ultimo passaggio. Abbiamo avuto qualche difficoltà contro una squadra di assoluto valore, dovevamo fare di più anche se nel secondo tempo non c'erano state avvisaglie. Però questo risultato non scalfisce il percorso fatto finora, la qualificazione sarà in mano nostra nelle ultime due giornate. Un pareggio sarebbe stato importante, ma non determinante. Dovevamo fare di più, fermo restando che affrontavamo una squadra di grande valore nel loro stadio".

Si aspetta una reazione d'orgoglio lunedì a Roma?

"Sicuramente. Come ho detto prima non è una sconfitta che rallenterà il nostro percorso, che è stato ottimo. Fa male per come è venuta, perché mancando di qualità però abbiamo speso tanto. A parte l'occasione di Tella abbiamo concesso poco e nulla a una squadra che crea tantissimo. La fase di possesso nostra non è stata la solita, per mancanza di qualità da parte nostra e per i meriti di un avversario molto organizzato".

Come giudica le prestazioni dei vari Taremi, Carlos Augusto, Frattesi e via dicendo?

"Entrare sui singoli non mi sembra giusto e corretto, la mia opinione è che la squadra ha concesso poco e niente a una grande squadra, sappiamo le qualità che ha e abbiamo visto l'anno scorso il percorso del Bayer sia europeo che in campionato. Come impegno non ho nulla da dire, siamo mancati un po' di qualità che solitamente è la nostra arma migliore".

È necessario vincere le due partite che mancano o si può fare qualche calcolo?

"Secondo me bisogna aspettare i risultati di domani e poi si potrà capire qualcosa di più. Il pareggio sarebbe stato importante, perché li avremmo tenuti alle spalle e ci sarebbe mancata solo una vittoria. Domani penso che saremo ancora tra le prime otto e poi sarà tutto nelle nostre mani: sappiamo già che potevamo fare meglio tutti quanti".

Cosa l'ha portata a far entrare Arnautovic e Buchanan? Per Roma conta di recuperare qualcuno?

"Volevo inserire Buchanan, perché Bisseck, Bastoni e De Vrij saranno titolari anche a Roma, dove non ci saranno ancora Pavard e Acerbi. Però Buchanan negli ultimi tre giorni aveva rallentato un po' perché aveva un fastidio che si portava dietro dopo il Parma. Ho visto Taremi che ha fatto un ottimo lavoro e ho pensato di inserire Arnautovic per non correre rischi con Buchanan".

L'Inter ha dato l'impressione di aver giocato per pareggiare, impressione sbagliata?

"No, per pareggiare mai, la mia squadra non va in campo mai per questo. Nel primo tempo avevo la sensazione che anche noi soffrissimo la fase di possesso dell'Inter: abbiamo mancato di qualità non in un singolo ma nel collettivo. Il primo tempo è stato equilibrato e anzi abbiamo avuto un paio di situazioni noi, nel secondo tempo dovevamo fare di più".

23.39 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.