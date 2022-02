Inter, Inzaghi: "La semifinale di Coppa conquistata è la miglior risposta dopo il ko nel derby"

vedi letture

L'Inter archivia la pratica Roma, e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. Del successo, a Inter Tv, ne ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "E' stata la risposta migliore nel momento migliore, dopo il derby era per noi una sfida importante, e i ragazzi hanno battagliato fin dall'inizio: volevamo questa semifinale e ora ce la andremo a giocare. La squadra sta bene, ho fatto dei cambi ma come avete visto tutti hanno fatto bene: una squadra ampia così è utile per il calendario ravvicinato che ci attende, con Napoli e Liverpool in quattro giorni".

E proprio sul tour de force che attende i milanesi: "Mentalmente arriviamo bene, le prestazioni non sono mai mancate, al netto dei risultati. Ci sono alcune assenze da fronteggiare ma non dobbiamo piangerci addosso".