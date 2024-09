Inter, Inzaghi: "Mi è piaciuto tutto. Zielinski sarà un fattore per la squadra"

Ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato del pareggio per 0-0 contro il Manchester City nel debutto stagionale in Champions League, con l'Etihad Stadium che è stato il teatro dell'evento. Nel pensiero dell'allenatore nerazzurro, anche un commento in vista del prossimo derby contro il Milan e sulla partita di Zielinski, partito titolare per l'occasione:

Un punto che potevano essere tre?

"Sì, perché abbiamo avuto tante situazioni ma non dimentichiamo di aver giocato contro il Manchester City. Nel secondo tempo nel finale abbiamo subito troppo, abbiamo rischiato qualcosina, ma i ragazzi hanno fatto una prova di carattere. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose che dovevamo sfruttare meglio, ma ai ragazzi non posso dire nulla".

Cosa le è piaciuto di più e cosa è mancato?

"È mancato il gol, però mi è piaciuto tutto. Per come hanno lavorato insieme, è stata la nostra parola in tre anni e mezzo. Lavorare insieme per fare altre prestazioni così".

Un giudizio su Zielinski? È un fattore per l'Inter?

"Assolutamente, lo abbiamo fortemente voluto e ci darà una mano perché è un ottimo giocatore".

Adesso c'è il derby: si riposa o subito al lavoro?

"No, stiamo già lavorando. I ragazzi sono già in campo, questa partita è importantissima e ci darà una grande mano".