Inter, Martinez: "Arrivare a 101 gol con questa maglia è incredibile. Orgoglioso dei tifosi"

vedi letture

Ospite di InterTv, il grande protagonista del successo di stasera, Lautaro Martinez, ha parlato così alla tv nerazzurra: "Abbiamo lasciato in casa nostra la Coppa che avevamo vinto l'anno scorso. Abbiamo fatto fatica contro una buona Fiorentina, ma contava per noi tenerla in casa. È il momento più importante della mia carriera, sono felice perché sto bene fisicamente, sono felice. Arrivare a 101 gol con questa maglia è incredibile. Sono orgoglioso di questa gente che è sempre con noi, ci dà tanto amore, sostegno. È tutto per loro, per noi e per le nostre famiglie che soffrono con noi. Un bacio a loro e forza Inter".