Inter, Mkhitaryan: "Zielinski grande giocatore. Sono sicuro che sarà importante per noi"

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter di Simone Inzaghi, ha elogiato le qualità di Zielinski ai microfoni di TVP Sport dopo aver partecipato alla partita di addio dei suoi due ex compagni al Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek e Jakub Błaszczykowski: "Piotr è un grande giocatore. Sono felice di averlo perché ci farà molto bene. Penso che sarà importante per noi, ne sono sicuro. Le sue capacità si vedono in allenamento, si vede. Gli auguro buona fortuna e che ci aiuti a vincere qualche trofeo".

Immancabile anche un commento dell'armeno sul clima che ha trovato al Singal Iduna Park di Dortmund: "Ho molti ricordi con Kuba e Lukasz. Due grandi ragazzi e grandi giocatori. Auguro loro tanta felicità per il futuro. Sono stato felice di essere invitato qui e di poter giocare nuovamente in questo stadio in un'occasione del genere. Questo evento sarà per me un bel ricordo".

L'ex Napoli ha invece parlato così dopo il 3-2 alla Scozia: "Ogni vittoria in Nazionale ha un sapore speciale, ma questa partita avrebbe dovuto essere diversa. Dovevamo solo iniziare il secondo tempo in modo diverso, segnare subito il terzo gol e sarebbe andato tutto meglio. Ma abbiamo dovuto lottare fino alla fine, la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere".