Inter, Nandez non è passato di moda: col Cagliari si lavorerà a una trattativa alla... Locatelli

Nahitan Nandez e l'Inter è trattativa destinata a tornare di moda a gennaio, nella prossima finestra di calciomercato. A fare il punto della situazione l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', che spiega come i nerazzurri siano ancora interessati al centrocampista uruguagio che può giocare anche sulla fascia destra e quindi alternarsi alla coppia Darmian/Dumfries.

Trattativa alla Locatelli?

La richiesta del presidente Giulini per il cartellino di Nandez è 30 milioni di euro e tale resterà, anche nelle prossime settimane. Però sarà possibile ragionare sulla base di una operazione a lungo termine: quindi un prestito oneroso con riscatto da esercitare dopo 18 mesi, quindi nel giugno 2023. Inoltre, nella trattativa potrebbe rientrare Martin Satriano: a gennaio l'Inter lo darà in prestito per farlo giocare e il Cagliari, che era già interessato in estate, potrebbe chiedere di inserire anche lui nella trattativa.