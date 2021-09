Inter, nessuna replica ufficiale alle dichiarazioni di ieri di Commisso

Attraverso i propri canali, l'Inter ha fatto sapere che non verranno concesse repliche, in forma ufficiale, alle dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, di ieri. Nel suo intervento di ieri, ai microfoni di 90° minuto, il patron viola ha posto l'accento sull'indice di liquidità di Inter e Juventus, parametro economico per i club professionistici.