Inter, occhi su un giovanissimo difensore in Germania. Nel mirino c'è Coulibaly

Potrebbe esserci un giovanissimo difensore in arrivo dalla Germania per l'Inter. Si tratta di Karim Coulibaly, classe 2007 di piede mancino attualmente in forza all'Amburgo, squadra storica del calcio tedesco sprofondata però da qualche anno in seconda divisione, dove si è incagliata fino ad oggi a seguito della prima retrocessione da quando esiste il club.

Secondo le ultime informazioni riportate da Sport Bild, infatti, il club nerazzurro è già in contatto con il giovane calciatore, al momento colonna della formazione Under 19 del club anseatico, e i suoi rappresentanti. Lo stesso Coulibaly è stato di recente a Milano per vedere le strutture del club insieme alla famiglia, invitato proprio dai nerazzurri. Si dice pure che il suo agente abbia già avviato i colloqui con la società di Serie A.

Nella stagione in corso ha giocato sette partite nella Junior Bundesliga. Il suo contratto scade in estate e le trattative per un rinnovo sono in fase di stallo. Oltre alle questioni finanziarie, stando alle info veicolate dal quotidiano tedesco, Coulibaly è tentato dal progetto dei nerazzurri anche per via di una migliore prospettiva sportiva. A differenza di altri grandi talenti nella rosa dell'Amburgo, infatti, Coulibaly non si allena regolarmente con i professionisti.