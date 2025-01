Inter, offerte dall'Inghilterra e dalla Spagna per Buchanan. Ma lui vuole giocarsi il posto

Valutazioni in corso per il futuro di Tajon Buchanan. L'esterno canadese ha incontrato i dirigenti dell'Inter per discutere del suo futuro a Milano: "I club della Premier League e della Liga stanno offrendo a Buchanan qualche opportunità di prestito - si legge su TSN - ma lui ha insistito sul fatto che l'Inter è la sua priorità e si sta impegnando a lottare per il suo posto in squadra. L'Inter apparentemente ha risposto non chiudendo la porta al suo addio, preferendo un approccio attendista".

Le offerte (rifiutate) da Inghilterra e Spagna

L'Inter giocherà molte partite in tre diverse competizioni e Buchanan potrebbe dare una scossa a sé stesso e magari anche ai compagni, insidiando quando possibile Dimarco e Dumfries. Riguardo alle offerte si legge anche che dall'Inghilterra queste sono arrivate da una squadra in lotta per la salvezza, mentre dalla Spagna da società che puntano a un posto in Champions League ed Europa League.

Le ultime dichiarazioni di Buchanan

"Mi sento bene, sto tornando a sentirmi al 100%. Ci vorrà del tempo ma sto tornando a sentirmi bene sul campo", ha detto in merito al recupero dal suo lungo infortunio. Più gioco più mi sento meglio, devo continuare a lavorare ma mi sento sempre meglio".