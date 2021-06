Inter, ora Sepe è in pole per il ruolo di vice-Handanovic. Ma serve la cessione di Radu

Quale secondo portiere per l'Inter? Vi abbiamo raccontato che Luigi Sepe, in uscita dal Parma, è un'idea concreta e La Gazzetta dello Sport conferma che l'estremo difensore scuola Napoli ha sbaragliato la concorrenza e adesso è in pole position. Prima, però, serve la cessione di Ionut Radu (che non è scontata), sul quale è forte l'interesse della Real Sociedad. In questo modo il club nerazzurro prenderebbe Sepe in prestito e posticiperebbe alla prossima estate l'investimento forte sul portiere di cui si parla già dallo scorso anno.