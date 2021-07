Inter, per Esposito futuro lontano da Milano. Piace al Sassuolo, può entrare nell'affare Raspadori

vedi letture

In casa Inter si ragiona sul futuro di Sebastiano Esposito, che dopo la promozione con il Venezia ripartirà in cerca di esperienza piace all’ambizioso Sassuolo e non è certo un caso. L’Emilia custodisce, infatti, il giovane che più fa battere il cuore dell’Inter, quello per cui altri coetanei potrebbero essere sacrificati: Giacomo Raspadori, che è rapidamente diventato il primo obiettivo per il mercato nerazzurro, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport.