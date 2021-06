Inter, per Tuttosport è Dragowski l'erede di Handanovic: il polacco è in cima alla lista

Il portiere del futuro per l'Inter - secondo Tuttosport - si chiama Bartlomiej Dragowski. Il numero uno della Fiorentina sembra essere in cima alla lista dei nerazzurri, che vorrebbero portarlo subito a Milano. Il 24enne - si legge - ha già un curriculum importante e ha dimostrato di avere spalle larghe per poter giocare a San Siro. L'idea è quella di favorire una transizione morbida con Handanovic che verrebbe affiancato al suo erede come fatto ai tempi con Gigi Buffon e Szczesny.