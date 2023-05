Inter, Pochettino chiederà a Lukaku se vuole tornare al Chelsea: decisione a giugno

Futuro da scrivere per Romelu Lukaku. Il centravanti belga è attualmente in prestito secco all'Inter dal Chelsea, nell'ambito di un'operazione che sfiora i 26 milioni di euro lordi come investimento per una singola stagione. Non particolarmente fortunata, almeno fino a poche settimane fa: da marzo in poi, infatti, Big Rom ha migliorato in maniera netta i propri numeri, portando a 12 gol e 6 assist il suo bottino stagionale.

Arriva Pochettino. Numeri che stanno facendo riflettere l'Inter, tanto che nei giorni scorsi l'ad Marotta ha stimato al 60 per cento le possibilità che il giocatore resti nerazzurro. Tra il dire e il confermare c'è la volontà del Chelsea, pronto ad accogliere un nuovo allenatore. Secondo quanto riferito dal Telegraph, infatti, Mauricio Pochettino è già a Londra e sarebbe propenso a lavorare con Lukaku, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. I Blues, infatti, chiederanno a Romelu se vuole fare parte del Chelsea del futuro oppure no. Una scelta, comunque, non arriverà prima del 10 giugno, data della finale di Champions League che vedrà il centravanti protagonista insieme alla "sua" Inter.