Inter, priorità Thuram per l'attacco: a breve il summit con l'agente e la prima offerta d'ingaggio

vedi letture

E' Marcus Thuram il principale obiettivo per l'attacco dell'Inter, scrive Gazzetta.it. E già per gennaio. Il club nerazzurro ha già incassato il gradimento di massima del nazionale francese, ma adesso bisognerà imbastire tutto il discorso economico. L'agente della punta del Borussia Monchengladbach si è dato appuntamento a dopo il Mondiale con l'Inter, quindi adesso, a breve.

Pronta l'offerta

Marotta e Ausilio avanzeranno la prima proposta d'ingaggio - si legge - e il giocatore dovrà valutarla. Difficile, comunque, che l'operazione vada in porto a gennaio, ma c'è anche l'idea di bloccarlo ora per farlo arrivare l'estate prossima. Nel frattempo sono già in corso le valutazioni sull'intero parco attaccanti, con Thuram in cima alla lista dei desideri per arricchirlo.