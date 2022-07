Inter, si apre la fase operativa per Bremer

Nuovo confronto tra la dirigenza del Torino e gli agenti del centrale difensivo granata Gleison Bremer. L’Inter attende di completare l’uscita di Skriniar verso il Psg per poi affondare il colpo per il grande obiettivo che dovrebbe andare a rinforzare la retroguardia di Simone Inzaghi. Le parti hanno intrapreso una trattativa diretta, per cercare di concretizzare quella promessa che i nerazzurri e l’entourage del brasiliano si sono fatti reciprocamente mesi fa e che solo attraverso una proposta soddisfacente per Urbano Cairo potrebbe permettere alle due parti di convolare a nozze. Profilo chiave per il reperimento di un accordo potrebbe essere quello di Cesare Casadei: il giovane centrocampista è uno dei principali obiettivi dei granata, ed il suo possibile inserimento nell’affare con modalità ancora da definire, potrebbe portare alla tanto attesa fumata bianca.