Inter, si complica la pista Frattesi: problemi aumentati. Concorrenza Juve e aspetto economico

vedi letture

Si complica, in casa Inter, la pista che porta all'acquisto di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport i problemi per arrivare al centrocampista del Sassuolo sono aumentati, a partire dalla concorrenza della Juventus di Allegri fino all’aspetto economico della trattativa, visto che anche in estate continuerà la linea dell'autofinanziamento per i nerazzurri: ogni acquisto dovrà essere finanziato con una cessione. Questo è l’input della società che Marotta e Ausilio dovranno seguire.