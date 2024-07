Inter, Thuram e Lautaro in ritardo? Taremi pronto all'uso per l'inizio del campionato

L'Inter segue con molto interesse Europei e Copa America: non solo per monitorare eventuali talenti che si mettono in mostra, ma anche per conoscere la durata dei percorsi dei suoi tesserati. Spiccano su tutti Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ancora in corsa rispettivamente con Francia e Argentina. Due Nazionali destinate ad essere protagoniste fino alla fine, con inevitabili riflessi sulla preparazione nerazzurra in vista del prossimo campionato.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se entrambi dovessero arrivare in finale delle due rassegne continentali sarebbero impegnati rispettivamente fino al 14 e al 15 luglio. Usufruendo poi dei 21 giorni di vacanza concessi a tutti i giocatori, non rientrerebbero prima del 5/6 agosto ovvero a 10 giorni dall'inizio del campionato.

Possibile problema di condizione fisica per i due attaccanti protagonisti dello scudetto bistellato? Nessun problema, perché alle loro spalle scalpita Mehdi Taremi. A differenza di Thuram e Lautaro, l'iraniano sarà al lavoro agli ordini di Inzaghi fin dall'inizio del raduno in programma il 13 luglio. Inoltre, ha iniziato per tempo a studiare l'italiano per accelerare l'inserimento e ha già avuto dei colloqui con Inzaghi (che, nel corso dei mesi quando già si sapeva del suo acquisto, ne ha studiato a fondo le caratteristiche per inserirlo al meglio nei suoi schemi).