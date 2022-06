Inter, Zhang torna in Italia: il presidente annuncerà il rinnovo di Simone Inzaghi

vedi letture

Steven Zhang torna in Italia, e quando succede non è mai per caso. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, entro il weekend il presidente dell'Inter rientrerà dagli Stati Uniti. Una mossa che avvicina l'annuncio del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi.

Fino al 2024. Col tecnico, tutto è definito dopo l'ultimo summit della scorsa settimana, nel quale peraltro Inzaghi ha avuto un contatto diretto con l'entourage di Dybala. L'allenatore firmerà sino al 2024 e guadagnerà circa 5,5 milioni di euro all'anno. Il rapporto con Zhang, chiosa la rosea, è ottimo, speciale: i due sono spesso in contatto, puntano a vincere e nel mirino mettono la seconda stella.